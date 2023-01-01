Биография

Леонард Розенман — американский композитор. Обладатель премии «Оскар». Родился в Нью-Йорке 7 сентября 1924 года. Период окончания школы совпал с началом Второй мировой войны, поэтому композитор служил на Тихоокеанском флоте. После боевых действий поступил в Калифорнийский университет, где получил степень бакалавра в области музыки. В середине 1950-х познакомился с режиссером Элиа Казаном и начал карьеру в кино. Фильмография Леонарда Розенмана насчитывает более 110 работ. Он написал музыку для таких картин, как «К востоку от рая», «Робокоп 2», «Сумеречная зона», «Враг народа», «Певец джаза», «Занимаясь любовью», «Американский театр».