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Леонард Розенман
Леонард Розенман

Леонард Розенман

Leonard Rosenman

Дата рождения
7 сентября 1924 г. (83 года)
Дата смерти
4 марта 2008 г.

Биография

Леонард Розенман — американский композитор. Обладатель премии «Оскар». Родился в Нью-Йорке 7 сентября 1924 года. Период окончания школы совпал с началом Второй мировой войны, поэтому композитор служил на Тихоокеанском флоте. После боевых действий поступил в Калифорнийский университет, где получил степень бакалавра в области музыки. В середине 1950-х познакомился с режиссером Элиа Казаном и начал карьеру в кино. Фильмография Леонарда Розенмана насчитывает более 110 работ. Он написал музыку для таких картин, как «К востоку от рая», «Робокоп 2», «Сумеречная зона», «Враг народа», «Певец джаза», «Занимаясь любовью», «Американский театр».

Фильмография