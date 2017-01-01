9/11
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9/11

9/11 (фильм, 2017) смотреть онлайн

2017, 9/11
Боевики, Драмы84 мин18+

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Сюжет

История о пяти людях с непохожими взглядами и характерами, с разным достатком и статусом, которые оказываются взаперти в одном лифте во время теракта 11 сентября 2001 года. В общей борьбе за выживание каждый из них покажет свое истинное лицо.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Боевики, Драмы

Рейтинг

5.4 КиноПоиск
4.5 IMDb