9/11 (фильм, 2017) смотреть онлайн

Сюжет

История о пяти людях с непохожими взглядами и характерами, с разным достатком и статусом, которые оказываются взаперти в одном лифте во время теракта 11 сентября 2001 года. В общей борьбе за выживание каждый из них покажет свое истинное лицо.



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