73-я церемония вручения премии «Эмми» (фильм, 2021) смотреть онлайн

Вручение главной телевизионной премии мира «Эмми» в этом году состоялось не только в Microsoft Theater, но и на открытой площадке рядом — такие условия диктует пандемия коронавируса. Ведущим церемонии стал американский актер и комик Седрик Развлекатель. В этом году HBO заработал 130 номинаций, Netflix —129, а Disney+ — 71. Церемония награждения прошла вечером 19 сентября (20 сентября в 3:00 по московскому времени).

