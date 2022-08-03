2021, 73rd Emmy Awards
140 мин18+
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73-я церемония вручения премии «Эмми» (фильм, 2021) смотреть онлайн
О фильме
Вручение главной телевизионной премии мира «Эмми» в этом году состоялось не только в Microsoft Theater, но и на открытой площадке рядом — такие условия диктует пандемия коронавируса. Ведущим церемонии стал американский актер и комик Седрик Развлекатель. В этом году HBO заработал 130 номинаций, Netflix —129, а Disney+ — 71. Церемония награждения прошла вечером 19 сентября (20 сентября в 3:00 по московскому времени).
СтранаСША
Время140 мин / 02:20
Рейтинг
5.5 IMDb
- ХХРежиссёр
Хамиш
Хэмилтон
- СБРежиссёр
Сэмюэл
Байер
- Режиссёр
Реджинальд
Хадлин
- Актриса
Аня
Тейлор-Джой
- Актриса
Дженнифер
Кулидж
- Актриса
Анджела
Бассетт
- Актриса
Эмма
Коррин
- Актёр
Эван
Питерс
- Актриса
Дженнифер
Коннелли
- ХУАктриса
Ханна
Уэддингхэм
- Актриса
Михаэла
Коэл
- Актриса
Джуно
Темпл
- Актриса
Эллисон
Дженни
- Сценарист
Седрик
«Развлекатель»
- ДМСценарист
Джон
Мэкс
- РБСценарист
Рита
Брент
- ММСценарист
Митчелл
Маршанд
- Продюсер
Седрик
«Развлекатель»
- ДДМонтажёр
Джейсон
Декер