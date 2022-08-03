73-я церемония вручения премии «Эмми»
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73-я церемония вручения премии «Эмми»
2021, 73rd Emmy Awards
140 мин18+

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73-я церемония вручения премии «Эмми» (фильм, 2021) смотреть онлайн

О фильме

Вручение главной телевизионной премии мира «Эмми» в этом году состоялось не только в Microsoft Theater, но и на открытой площадке рядом — такие условия диктует пандемия коронавируса. Ведущим церемонии стал американский актер и комик Седрик Развлекатель. В этом году HBO заработал 130 номинаций, Netflix —129, а Disney+ — 71. Церемония награждения прошла вечером 19 сентября (20 сентября в 3:00 по московскому времени).

Страна
США
Время
140 мин / 02:20

Рейтинг

5.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «73-я церемония вручения премии «Эмми»»