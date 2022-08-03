Романтическое драмеди «500 дней лета» 2009 года — кино о том, как легко перепутать любовь с собственными фантазиями о ней.



Том работает в писателем в компании по производству поздравительных открыток и искренне верит, что однажды его судьба сложится в правильную и счастливую историю. Он знакомится с Саммер — девушкой, которая ему нравится, но та честно предупреждает: серьезных отношений она не обещает. Том воспринимает это как временную оговорку и все равно начинает строить планы на будущее, додумывая за Саммер то, чего она не говорила.



Это одновременно смешная и очень узнаваемая история, которая не пытается утешить зрителя искусственным хэппи-эндом. «500 дней лета» — фильм для тех, кто ценит романтические фильмы без сладкой глазури: про взросление, честные выводы и умение пережить любовь, которая оказалась не «навсегда».

