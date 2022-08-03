500 дней лета (фильм, 2009) смотреть онлайн
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О фильме
Романтическое драмеди «500 дней лета» 2009 года — кино о том, как легко перепутать любовь с собственными фантазиями о ней.
Том работает в писателем в компании по производству поздравительных открыток и искренне верит, что однажды его судьба сложится в правильную и счастливую историю. Он знакомится с Саммер — девушкой, которая ему нравится, но та честно предупреждает: серьезных отношений она не обещает. Том воспринимает это как временную оговорку и все равно начинает строить планы на будущее, додумывая за Саммер то, чего она не говорила.
Это одновременно смешная и очень узнаваемая история, которая не пытается утешить зрителя искусственным хэппи-эндом. «500 дней лета» — фильм для тех, кто ценит романтические фильмы без сладкой глазури: про взросление, честные выводы и умение пережить любовь, которая оказалась не «навсегда».
Рейтинг
- Режиссёр
Марк
Уэбб
- Актёр
Джозеф
Гордон-Левитт
- Актриса
Зои
Дешанель
- ДААктёр
Джеффри
Аренд
- Актриса
Хлоя
Грейс Морец
- Актёр
Мэттью
Грей Гублер
- КГАктёр
Кларк
Грегг
- ПБАктриса
Патриша
Белчер
- РБАктриса
Рейчел
Бостон
- МКАктриса
Минка
Келли
- ЧУАктёр
Чарльз
Уолкер
- СНСценарист
Скотт
Нойстедтер
- МХСценарист
Майкл
Х. Уэбер
- МНПродюсер
Мэйсон
Новик
- Продюсер
Марк
Уотерс
- Продюсер
Стивен
Дж. Вульф
- АЛАктёр дубляжа
Андрей
Лёвин
- НТАктриса дубляжа
Наталия
Тарыничева
- Актёр дубляжа
Алексей
Морозов
- ММАктриса дубляжа
Марианна
Мокшина
- АТАктёр дубляжа
Александр
Трофимов
- ХХХудожница
Хоуп
Хэнэфин
- АЭМонтажёр
Алан
Эдвард Белл
- Композитор
Майкл
Дэнна
- РСКомпозитор
Роб
Симонсен