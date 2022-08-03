45 секунд — именно то короткое время, за которое изменилась жизнь героев картины. Татьяна Чернигова — успешная бизнес-леди, бывшая бесстрашная альпинистка, переживает неудачные попытки родить ребенка. На фоне переживаний героини разыгрывается криминально-детективная трагедия…

