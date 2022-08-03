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45 секунд

45 секунд (фильм, 2013) смотреть онлайн

2013, 45 секунд
Мелодрама96 мин12+

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О фильме

45 секунд — именно то короткое время, за которое изменилась жизнь героев картины. Татьяна Чернигова — успешная бизнес-леди, бывшая бесстрашная альпинистка, переживает неудачные попытки родить ребенка. На фоне переживаний героини разыгрывается криминально-детективная трагедия…

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама
Качество
SD
Время
96 мин / 01:36

Рейтинг

6.5 КиноПоиск
5.2 IMDb