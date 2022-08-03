45 секунд (фильм, 2013) смотреть онлайн
2013, 45 секунд
Мелодрама96 мин12+
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О фильме
45 секунд — именно то короткое время, за которое изменилась жизнь героев картины. Татьяна Чернигова — успешная бизнес-леди, бывшая бесстрашная альпинистка, переживает неудачные попытки родить ребенка. На фоне переживаний героини разыгрывается криминально-детективная трагедия…
Рейтинг
6.5 КиноПоиск
5.2 IMDb
- ВБРежиссёр
Владимир
Басов мл.
- ОБРежиссёр
Ольга
Басова
- ОЛАктриса
Ольга
Ломоносова
- Актёр
Григорий
Антипенко
- Актриса
Алиса
Гребенщикова
- Актёр
Андрей
Казаков
- АКАктёр
Александр
Константинов
- ЮСАктёр
Юрий
Смирнов
- Актёр
Анатолий
Кот
- ЛГАктриса
Людмила
Гамуряк
- ВБАктёр
Владимир
Басов мл.
- АГСценарист
Анатолий
Головков
- ВБПродюсер
Владимир
Басов мл.
- ААОператор
Александр
Алешников
- АШКомпозитор
Алексей
Шелыгин