30 безумных желаний
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30 безумных желаний

30 безумных желаний (фильм, 2018) смотреть онлайн

9.02018, Then Came You
Драма, Мелодрама93 мин18+

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О фильме

Келвин молод и здоров ― казалось бы, живи да радуйся, но парень развлекается исключительно выискиванием у себя болезней. Врачи отправляют ипохондрика в группу поддержки, где собираются онкобольные. Там он встречает жизнерадостную Скай, которая пробуждает в нeм оптимизм и жажду приключений.

Страна
США
Жанр
Комедия, Драма, Мелодрама
Качество
Full HD, SD
Время
93 мин / 01:33

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «30 безумных желаний»