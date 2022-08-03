30 безумных желаний (фильм, 2018) смотреть онлайн
9.02018, Then Came You
Драма, Мелодрама93 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Келвин молод и здоров ― казалось бы, живи да радуйся, но парень развлекается исключительно выискиванием у себя болезней. Врачи отправляют ипохондрика в группу поддержки, где собираются онкобольные. Там он встречает жизнерадостную Скай, которая пробуждает в нeм оптимизм и жажду приключений.
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
6.9 IMDb
- ПХРежиссёр
Питер
Хатчингс
- Актёр
Эйса
Баттерфилд
- МУАктриса
Мэйси
Уильямс
- НДАктриса
Нина
Добрев
- Актёр
Кен
Жонг
- ТХАктёр
Тайлер
Хэклин
- Актёр
Дэвид
Кокнер
- ПЛАктриса
Пейтон
Лист
- Актёр
Титус
Берджесс
- СУАктриса
Соня
Уолгер
- МБАктриса
Марго
Бингхэм
- ФРСценарист
Фергал
Рок
- Продюсер
Николя
Картье
- ЕБАктриса дубляжа
Екатерина
Буцкая
- ОЛАктёр дубляжа
Олег
Лепенец
- МТАктёр дубляжа
Михаил
Тишин
- МКАктёр дубляжа
Максим
Кондратюк
- АУАктриса дубляжа
Алена
Узлюк
- ДПХудожница
Дэника
Пэнтик
- ДРХудожница
Дженнифер
Роджиен