Фильмы
30 безумных желаний
Актёры и съёмочная группа фильма «30 безумных желаний»

Режиссёры

Питер Хатчингс

Peter Hutchings
Режиссёр

Актёры

Эйса Баттерфилд

Asa Butterfield
АктёрCalvin
Мэйси Уильямс

Maisie Williams
АктрисаSkye
Нина Добрев

Nina Dobrev
АктрисаIzzy
Кен Жонг

Ken Jeong
АктёрOfficer Al
Тайлер Хэклин

Tyler Hoechlin
АктёрFrank
Дэвид Кокнер

David Koechner
АктёрBob
Пейтон Лист

Peyton List
АктрисаAshley
Титус Берджесс

Tituss Burgess
АктёрJulian
Соня Уолгер

Sonya Walger
АктрисаClaire
Марго Бингхэм

Margot Bingham
АктрисаLucy

Сценаристы

Фергал Рок

Fergal Rock
Сценарист

Продюсеры

Николя Картье

Nicolas Chartier
Продюсер

Актёры дубляжа

Екатерина Буцкая

Актриса дубляжа
Олег Лепенец

Актёр дубляжа
Михаил Тишин

Актёр дубляжа
Максим Кондратюк

Актёр дубляжа
Алена Узлюк

Актриса дубляжа

Художники

Дэника Пэнтик

Danica Pantic
Художница
Дженнифер Роджиен

Jennifer Rogien
Художница