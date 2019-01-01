21 мост
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21 мост

21 мост (фильм, 2019) смотреть онлайн

8.92019, 21 Bridges
Боевики, Драмы95 мин18+

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Сюжет

Династийный полицейский Андрэ славится безжалостным отношением к убийцам копов, ведь его отец был убит при исполнении. Когда наркодельцы жестоко расправляются с законниками на Манхеттене, Андрэ блокирует все мосты, соединяющие остров с городом, чтобы за несколько часов поймать бандитов.

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Информация

Качество
Full HD, SD
Жанры
Боевики, Криминал, Драмы, Триллеры

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «21 мост»

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