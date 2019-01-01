21 мост (фильм, 2019) смотреть онлайн

Сюжет

Династийный полицейский Андрэ славится безжалостным отношением к убийцам копов, ведь его отец был убит при исполнении. Когда наркодельцы жестоко расправляются с законниками на Манхеттене, Андрэ блокирует все мосты, соединяющие остров с городом, чтобы за несколько часов поймать бандитов.



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