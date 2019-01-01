21 мост (фильм, 2019) смотреть онлайн
8.92019, 21 Bridges
Боевики, Драмы95 мин18+
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Сюжет
Династийный полицейский Андрэ славится безжалостным отношением к убийцам копов, ведь его отец был убит при исполнении. Когда наркодельцы жестоко расправляются с законниками на Манхеттене, Андрэ блокирует все мосты, соединяющие остров с городом, чтобы за несколько часов поймать бандитов.
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Информация
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
6.6 IMDb
- БКРежиссёр
Брайан
Кирк
- Актёр
Чедвик
Боузман
- Актриса
Сиенна
Миллер
- Актёр
Тейлор
Китч
- Актёр
Дж.К.
Симмонс
- СДАктёр
Стефан
Джеймс
- Актёр
Кит
Дэвид
- АСАктёр
Александр
Сиддиг
- ЛКАктёр
Луис
Канселми
- ВКАктриса
Виктория
Картахена
- ГКАктёр
Гари
Карр
- АМСценарист
Адам
Мервис
- ММСценарист
Мэттью
Майкл Карнахан
- Продюсер
Чедвик
Боузман
- ЛКПродюсер
Логан
Коулз
- АНАктёр дубляжа
Александр
Носков
- ВВАктриса дубляжа
Василиса
Воронина
- АСАктёр дубляжа
Алексей
Сафин
- ДВАктёр дубляжа
Дмитрий
Викулов
- ЭКАктёр дубляжа
Эльдар
Куртсеитов
- ДСХудожник
Дэвид
С. Робинсон
- РГХудожница
Реджина
Грейвз
- ПКОператор
Пол
Кэмерон
- ГДКомпозитор
Генри
Джекман