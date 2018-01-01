Wink
Фильмы
2067: Петля времени
Актёры и съёмочная группа фильма «2067: Петля времени»

Актёры и съёмочная группа фильма «2067: Петля времени»

Актёры

Коди Смит-Макфи

Коди Смит-Макфи

Kodi Smit-McPhee
АктёрEthan Whyte
Аарон Гленнэйн

Аарон Гленнэйн

Aaron Glennane
АктёрRichard Whyte
Райан Квантен

Райан Квантен

Ryan Kwanten
АктёрJude Mathers
Финн Литтл

Финн Литтл

Finn Little
АктёрYoung Ethan Whyte
Дебора Мэйлман

Дебора Мэйлман

Deborah Mailman
АктрисаRegina Jackson
Санаа Шейк

Санаа Шейк

Sana'a Shaik
АктрисаXanthe Whyte
Мэтт Тестро

Мэтт Тестро

Matt Testro
АктёрYoung Jude Mathers
Дэмиэн Уолш-Хоулинг

Дэмиэн Уолш-Хоулинг

Damian Walshe-Howling
АктёрBilly Mitchell
Лианна Уолсмен

Лианна Уолсмен

Leeanna Walsman
АктрисаSelene Whyte
Эйдан Джиллетт

Эйдан Джиллетт

Aidan Gillett
АктёрProtestor

Сценаристы

Галвин Скотт Дэвис

Галвин Скотт Дэвис

Galvin Scott Davis
Сценарист
Гарет Дейвис

Гарет Дейвис

Gareth Davies
Сценарист

Продюсеры

Кейт Крозер

Кейт Крозер

Kate Croser
Продюсер
Лиза Шонесси

Лиза Шонесси

Lisa Shaunessy
Продюсер
Джейсон Тейлор

Джейсон Тейлор

Jason Taylor
Продюсер

Актёры дубляжа

Глеб Гаврилов

Глеб Гаврилов

Актёр дубляжа
Антон Савенков

Антон Савенков

Актёр дубляжа
Иван Жарков

Иван Жарков

Актёр дубляжа
Фёдор Парамонов

Фёдор Парамонов

Актёр дубляжа
Анастасия Лапина

Анастасия Лапина

Актриса дубляжа

Монтажёры

Шон Лахифф

Шон Лахифф

Sean Lahiff
Монтажёр