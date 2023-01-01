200 сигарет (фильм, 1999) смотреть онлайн
1999, 200 Cigarettes
Драмы, Мелодрамы97 мин18+
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Сюжет
Стильная молодежная ретро-комедия. В канун нового 1982 года нью-йоркская модница Моника готовит праздничную вечеринку, но к ее ужасу никто из гостей не приходит вовремя. Параллельно разворачиваются маленькие истории каждого из опоздавших, наполненные юмором, лиризмом и ожиданием чуда.
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Рейтинг
6.9 КиноПоиск
5.9 IMDb
- РБРежиссёр
Риса
Брэймон Гарсиа
- Актриса
Кейт
Хадсон
- Актёр
Пол
Радд
- КЛАктриса
Кортни
Лав
- Актриса
Кристина
Риччи
- Актёр
Кейси
Аффлек
- ГХАктриса
Габи
Хоффманн
- Актёр
Бен
Аффлек
- Актёр
Джей
Мор
- НААктриса
Николь
Ари Паркер
- АФАктриса
Анджела
Фезерстоун
- Продюсер
Бетси
Бирс
- ДГПродюсер
Дэвид
Гэйл
- ВТПродюсер
Ван
Тоффлер
- ДРХудожница
Джуди
Ри
- СЛХудожница
Сьюзэн
Лайолл
- ЛЗМонтажёр
Лиза
Зено Чургин
- ЭПМонтажёр
Эвелин
Первинс
- ФПОператор
Фрэнк
Принзи
- ММКомпозитор
Марк
Мазерсбо
- РМКомпозитор
Роберт
Мазерсбо