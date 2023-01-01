200 сигарет
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200 сигарет

200 сигарет (фильм, 1999) смотреть онлайн

1999, 200 Cigarettes
Драмы, Мелодрамы97 мин18+

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Сюжет

Стильная молодежная ретро-комедия. В канун нового 1982 года нью-йоркская модница Моника готовит праздничную вечеринку, но к ее ужасу никто из гостей не приходит вовремя. Параллельно разворачиваются маленькие истории каждого из опоздавших, наполненные юмором, лиризмом и ожиданием чуда.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Комедии, Драмы, Мелодрамы

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
5.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «200 сигарет»

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