200 сигарет (фильм, 1999) смотреть онлайн

Сюжет

Стильная молодежная ретро-комедия. В канун нового 1982 года нью-йоркская модница Моника готовит праздничную вечеринку, но к ее ужасу никто из гостей не приходит вовремя. Параллельно разворачиваются маленькие истории каждого из опоздавших, наполненные юмором, лиризмом и ожиданием чуда.



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