14+ Продолжение (фильм, 2023) смотреть онлайн
Сюжет
Продолжение душевной мелодрамы о первой любви. Трогательное отечественное кино с повзрослевшим Глебом Калюжным.
Леше исполняется восемнадцать лет. Он учится в педагогическом институте — этот выбор навязала ему мать. Но в глубине души парень мечтает служить в армии и защищать Родину. Также он стремится забыть о бывшей девушке Вике, которая стала успешной актрисой и выросла из юношеской влюбленности. Однако в серые будни Леши врывается романтика, когда он знакомится с очаровательной Настей. Теперь молодому человеку предстоит принять непростое решение — с кем он хочет строить отношения и какой жизненный путь выбрать.
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Информация
Рейтинг
- АЗРежиссёр
Андрей
Зайцев
- Актёр
Глеб
Калюжный
- УВАктриса
Ульяна
Васькович
- Актриса
Ольга
Озоллапиня
- Актриса
Полина
Гухман
- Актёр
Дмитрий
Блохин
- ДПАктёр
Даниил
Пикула
- СГАктёр
Сергей
Габриэлян мл.
- АРАктриса
Анна
Рудь
- АФАктёр
Алексей
Филимонов
- АКАктёр
Александр
Кононец
- АЗСценарист
Андрей
Зайцев
- АЗПродюсер
Андрей
Зайцев
- Продюсер
Георгий
Шабанов
- АХПродюсер
Арпине
Хачян
- ЮЖПродюсер
Юлия
Жолобнюк
- АСХудожница
Анна
Соколова
- ИУОператор
Ирина
Уральская