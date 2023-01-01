14+ Продолжение
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14+ Продолжение
8.22023, 14+ Продолжение
Мелодрамы127 мин18+
Есть ли жизнь после первой любви? Глеб Калюжный в продолжении культовой подростковой мелодрамы
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14+ Продолжение (фильм, 2023) смотреть онлайн

Сюжет

Продолжение душевной мелодрамы о первой любви. Трогательное отечественное кино с повзрослевшим Глебом Калюжным.

Леше исполняется восемнадцать лет. Он учится в педагогическом институте — этот выбор навязала ему мать. Но в глубине души парень мечтает служить в армии и защищать Родину. Также он стремится забыть о бывшей девушке Вике, которая стала успешной актрисой и выросла из юношеской влюбленности. Однако в серые будни Леши врывается романтика, когда он знакомится с очаровательной Настей. Теперь молодому человеку предстоит принять непростое решение — с кем он хочет строить отношения и какой жизненный путь выбрать.

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Мелодрамы

Рейтинг

4.4 КиноПоиск
3.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «14+ Продолжение»

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