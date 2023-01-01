14+ Продолжение (фильм, 2023) смотреть онлайн

Сюжет

Продолжение душевной мелодрамы о первой любви. Трогательное отечественное кино с повзрослевшим Глебом Калюжным.



Леше исполняется восемнадцать лет. Он учится в педагогическом институте — этот выбор навязала ему мать. Но в глубине души парень мечтает служить в армии и защищать Родину. Также он стремится забыть о бывшей девушке Вике, которая стала успешной актрисой и выросла из юношеской влюбленности. Однако в серые будни Леши врывается романтика, когда он знакомится с очаровательной Настей. Теперь молодому человеку предстоит принять непростое решение — с кем он хочет строить отношения и какой жизненный путь выбрать.



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