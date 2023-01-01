13-й воин (фильм, 1999) смотреть онлайн
9.21999, The 13th Warrior
Боевики, Фэнтези98 мин18+
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Сюжет
Поэт Ахмед ибн Фахдлан в наказание за любовь стал посланником цивилизованного Востока на варварский Север к викингам. Воины готовятся к походу против племени Пожирателей Трупов. Только тринадцать воинов могут одолеть врага, и один из смельчаков должен быть чужестранцем. Бывший поэт, а ныне тринадцатый воин, берeт оружие и отправляется воевать.
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Информация
Рейтинг
7.4 КиноПоиск
6.6 IMDb
- Режиссёр
Джон
Мактирнан
- МКРежиссёр
Майкл
Крайтон
- Актёр
Антонио
Бандерас
- ОШАктёр
Омар
Шариф
- Актриса
Дайан
Венора
- ДСАктёр
Деннис
Стурхёй
- ВКАктёр
Владимир
Кулих
- АТАктёр
Андерс
Т. Андерсен
- РБАктёр
Ричард
Бреммер
- ТКАктёр
Тони
Кёрран
- МХАктёр
Миша
Хауссерманн
- НМАктёр
Нил
Маффин
- УУСценарист
Уильям
Уишер мл.
- УЛСценарист
Уоррен
Льюис
- МКСценарист
Майкл
Крайтон
- МКПродюсер
Майкл
Крайтон
- НДПродюсер
Нед
Дауд
- Продюсер
Джон
Мактирнан
- ЛАПродюсер
Лу
Аркофф
- АБАктёр дубляжа
Александр
Баргман
- АДАктёр дубляжа
Александр
Демьяненко
- Актёр дубляжа
Валерий
Кухарешин
- НБАктёр дубляжа
Николай
Буров
- ДВАктёр дубляжа
Дмитрий
Витов
- ХДХудожница
Хелен
Джарвис
- КХХудожница
Кейт
Хэррингтон
- ЭКХудожница
Эннмари
Корбетт
- ПМОператор
Питер
Мензиес мл.
- ДГКомпозитор
Джерри
Голдсмит