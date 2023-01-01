13-й воин (фильм, 1999) смотреть онлайн

Сюжет

Поэт Ахмед ибн Фахдлан в наказание за любовь стал посланником цивилизованного Востока на варварский Север к викингам. Воины готовятся к походу против племени Пожирателей Трупов. Только тринадцать воинов могут одолеть врага, и один из смельчаков должен быть чужестранцем. Бывший поэт, а ныне тринадцатый воин, берeт оружие и отправляется воевать.



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