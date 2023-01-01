13-й воин
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13-й воин

13-й воин (фильм, 1999) смотреть онлайн

9.21999, The 13th Warrior
Боевики, Фэнтези98 мин18+

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Сюжет

Поэт Ахмед ибн Фахдлан в наказание за любовь стал посланником цивилизованного Востока на варварский Север к викингам. Воины готовятся к походу против племени Пожирателей Трупов. Только тринадцать воинов могут одолеть врага, и один из смельчаков должен быть чужестранцем. Бывший поэт, а ныне тринадцатый воин, берeт оружие и отправляется воевать.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD, SD
Жанры
Боевики, Фэнтези

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «13-й воин»

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