Биография

Омар Шариф — культовый египетский актер, известный по съемкам в зарубежных кинофильмах. Обладатель премий «Сезар» и «Золотой глобус», номинант на «Оскар». Родился в Александрии 10 апреля 1932 года. Семья будущего актера была состоятельной, поэтому родители обеспечили Омару хорошее образование — сначала был колледж в Англии, а потом Каирский университет. Поначалу юноша помогал отцу с бизнесом, но в результате их предприятие обанкротилось. Тогда Омар решил стать актером. Около десяти лет Омар Шариф снимался в местных фильмах, прежде чем его заметил режиссер масштабного проекта «Лоуренс Аравийский». Несмотря на то, что Омар сыграл второплановую роль, его номинировали на «Оскар». Затем были культовые ленты «Падение Римской империи», «Доктор Живаго», «Золото Маккенны», «Чингисхан», «Смешная девчонка». Омару Шарифу часто доверяли роли исторических персонажей, в том числе и русских. Несмотря на то, что пик популярности актера пришелся на 60-е годы, в последующие десятилетия Омар не исчез из поля зрения поклонников. Он снялся в фильмах «Похититель радуги», «Совершенно секретно!», «Тринадцатый воин», а также выступил в роли закадрового голоса в ленте «10 000 лет до нашей эры».