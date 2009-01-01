12 раундов
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12 раундов

12 раундов (фильм, 2009) смотреть онлайн

9.62009, 12 Rounds
Боевики, Криминал103 мин18+

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Сюжет

Дэнни Фишер арестовывает Майлса Джексона, одного из наиболее опасных преступников в мире. Годом позже жаждущий мести Джексон совершает побег из тюрьмы и похищает подругу Дэнни. Вынужденный принять участие в 12 раундах опасных игр Дэнни будет делать все, чтобы остановить больную игру этого сумасшедшего, дабы спасти невинных людей и любовь всей своей жизни.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Боевики, Криминал, Триллеры

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
5.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «12 раундов»

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