12 раундов (фильм, 2009) смотреть онлайн

Сюжет

Дэнни Фишер арестовывает Майлса Джексона, одного из наиболее опасных преступников в мире. Годом позже жаждущий мести Джексон совершает побег из тюрьмы и похищает подругу Дэнни. Вынужденный принять участие в 12 раундах опасных игр Дэнни будет делать все, чтобы остановить больную игру этого су�масшедшего, дабы спасти невинных людей и любовь всей своей жизни.





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