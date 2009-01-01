12 раундов (фильм, 2009) смотреть онлайн
9.62009, 12 Rounds
Боевики, Криминал103 мин18+
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Сюжет
Дэнни Фишер арестовывает Майлса Джексона, одного из наиболее опасных преступников в мире. Годом позже жаждущий мести Джексон совершает побег из тюрьмы и похищает подругу Дэнни. Вынужденный принять участие в 12 раундах опасных игр Дэнни будет делать все, чтобы остановить больную игру этого су�масшедшего, дабы спасти невинных людей и любовь всей своей жизни.
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Информация
Рейтинг
6.2 КиноПоиск
5.6 IMDb
- Режиссёр
Ренни
Харлин
- ДСАктёр
Джон
Сина
- ЭГАктёр
Эйдан
Гиллен
- Актриса
Эшли
Скотт
- СХАктёр
Стив
Харрис
- БДАктёр
Брайан
Дж. Уайт
- ГМАктёр
Гонсало
Менендес
- ТКАктриса
Тейлор
Коул
- КРАктёр
Кайл
Расселл Клементс
- ПНАктёр
Питер
Нэви Туясосопо
- ТДАктёр
Трэвис
Дэвис
- Продюсер
Марк
Гордон
- МЛПродюсер
Майкл
Лэйк
- ДМПродюсер
Джош
МакЛафлин
- БКПродюсер
Беки
Кросс Трухильо
- ОЧАктёр дубляжа
Олег
Чернов
- Актёр дубляжа
Сергей
Дьячков
- ИГАктриса дубляжа
Ирина
Горячева
- Актёр дубляжа
Артур
Ваха
- АЛАктёр дубляжа
Александр
Лушин
- ДНХудожница
Джилл
Ньюэлл
- ДБОператор
Дэвид
Бойд
- ТРКомпозитор
Тревор
Рэбин