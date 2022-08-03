11:14 (фильм, 2003) смотреть онлайн

Миддлтон — очень миленькое провинциальное местечко. Одной очень странной ночью по шоссе на большой скорости движется автомобиль. За рулем изрядно подвыпивший парень говорит с кем-то по телефону. Громко орет радио. На часах 11:13. Вдруг внезапно на лобовое стекло падают чьи-то части тела. Время — 11:14… Добро пожаловать в Миддлтон!

