11:14 (фильм, 2003) смотреть онлайн
2003, 11:14
Триллер, Драма82 мин18+
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О фильме
Миддлтон — очень миленькое провинциальное местечко. Одной очень странной ночью по шоссе на большой скорости движется автомобиль. За рулем изрядно подвыпивший парень говорит с кем-то по телефону. Громко орет радио. На часах 11:13. Вдруг внезапно на лобовое стекло падают чьи-то части тела. Время — 11:14… Добро пожаловать в Миддлтон!
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
7.1 IMDb
- ГМРежиссёр
Грег
Маркс
- РЛАктриса
Рэйчел
Ли Кук
- Актриса
Хилари
Суэнк
- Актёр
Патрик
Суэйзи
- Актриса
Барбара
Херши
- Актёр
Генри
Томас
- ШХАктёр
Шон
Хэтоси
- Актёр
Бен
Фостер
- Актёр
Колин
Хэнкс
- КГАктёр
Кларк
Грегг
- ССАктёр
Старк
Сэндс
- ГМСценарист
Грег
Маркс
- Продюсер
Бо
Флинн
- ДМПродюсер
Джон
Мориссей
- Продюсер
Марк
Дэймон
- ЕСАктриса дубляжа
Елена
Соловьева
- ЛШАктриса дубляжа
Людмила
Шувалова
- АГАктёр дубляжа
Александр
Груздев
- Актриса дубляжа
Марина
Дюжева
- ОВАктёр дубляжа
Олег
Вирозуб
- МВХудожница
Мэйси
Винер
- КЛХудожник
Кристофер
Лоуренс
- ДЛМонтажёр
Дэн
Лебентал
- ШХОператор
Шейн
Хёрлбат
- КМКомпозитор
Клинт
Мэнселл