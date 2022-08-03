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11:14

11:14 (фильм, 2003) смотреть онлайн

2003, 11:14
Триллер, Драма82 мин18+

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О фильме

Миддлтон — очень миленькое провинциальное местечко. Одной очень странной ночью по шоссе на большой скорости движется автомобиль. За рулем изрядно подвыпивший парень говорит с кем-то по телефону. Громко орет радио. На часах 11:13. Вдруг внезапно на лобовое стекло падают чьи-то части тела. Время — 11:14… Добро пожаловать в Миддлтон!

Страна
США, Канада
Жанр
Ужасы, Криминал, Драма, Детектив, Триллер
Качество
SD
Время
82 мин / 01:22

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
7.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «11:14»