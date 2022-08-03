О фильме
Французская драма «1+1» — это история о том, как встреча представителей двух разных миров может стать началом крепкой дружбы. Картина режиссеров Оливье Накаша и Эрика Толедано стала победителем нескольких престижных кинопремий.
Филипп — аристократ, парализованный после несчастного случая. Он богат, образован, но из-за произошедшего с ним несчастье он потерял вкус к жизни. Дрисс — безработный парень из пригорода, недавно освободившийся из тюрьмы. Он грубоват, прямолинеен и плевать хотел на все условности и манеры высшего общества. Он и не думал становиться сиделкой для инвалида, а на на собеседование пришел просто ради того, чтобы получить подпись для пособия. Каково же было удивление Дрисса, когда он неожиданно получил работу. Из этого абсурдного союза двух противоположностей рождается неожиданно глубокая эмоциональная связь: Дрисс учит Филиппа смеяться, снова чувствовать, нарушать правила, а тот открывает Дриссу мир, где достоинство не измеряется деньгами.
В картине Накаша и Толедано нет места фальши, притворству и пустому морализаторству. Это кино, в котором трагедия и счастье, слезы и смех замешиваются в неожиданно приятный нарративный коктейль, который хочется выпить до последней капли. Смотреть фильм «1+1» стоит всем, кто верит, что настоящая дружба — не проявление жалости, а свобода быть собой рядом с другим.
