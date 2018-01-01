Wink
100 миллионов евро
Актёры и съёмочная группа фильма «100 миллионов евро»

Актёры и съёмочная группа фильма «100 миллионов евро»

Режиссёры

Оливье Барру

Olivier Barroux
Режиссёр

Актёры

Жан-Поль Рув

Jean-Paul Rouve
АктёрJeff Tuche
Изабель Нанти

Isabelle Nanty
АктрисаCathy Tuche
Клер Надо

Claire Nadeau
АктрисаMamie Suze
Тео Фернандез

Théo Fernandez
АктёрDonald Tuche
Сара Штерн

Sarah Stern
АктрисаStéphanie Tuche
Пьер Лоттен

Pierre Lottin
АктёрWilfried Tuche
Фадила Белкебла

Fadila Belkebla
АктрисаMouna
Дэвид Камменос

David Kammenos
АктёрOmar
Сами Уталбали

Sami Outalbali
АктёрJean-Wa
Карина Теста

Karina Testa
АктрисаSalma

Сценаристы

Филипп Мешлен

Philippe Mechelen
Сценарист
Шанталь Лоби

Chantal Lauby
Сценарист
Оливье Барру

Olivier Barroux
Сценарист

Продюсеры

Ришар Гранпьер

Richard Grandpierre
Продюсер
Артур

Arthur
Продюсер
Фредерик Донекуан

Frédéric Doniguian
Продюсер

Актёры дубляжа

Сергей Бурунов

Актёр дубляжа
Марина Бакина

Актриса дубляжа
Наталья Гурзо

Актриса дубляжа
Иван Дахненко

Актёр дубляжа
Лина Иванова

Актриса дубляжа

Операторы

Арно Стефани

Arnaud Stefani
Оператор

Композиторы

Мартин Раппено

Martin Rappeneau
Композитор