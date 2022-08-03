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100 миллионов евро

100 миллионов евро (фильм, 2011) смотреть онлайн

2011, Les Tuche
Комедия90 мин18+

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О фильме

История хорошо знакомой всей округе семьи Туше, которая постоянно стеснена в средствах, но никогда не жалуется на судьбу и находит своe счастье в работе. Они всегда бедны, но счастливы. Неожиданно на них сваливается огромное богатство, которое влечeт за собой большие перемены в их жизни.

Страна
Франция
Жанр
Комедия
Качество
SD
Время
90 мин / 01:30

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
5.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «100 миллионов евро»