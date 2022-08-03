100 миллионов евро (фильм, 2011) смотреть онлайн
2011, Les Tuche
Комедия90 мин18+
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О фильме
История хорошо знакомой всей округе семьи Туше, которая постоянно стеснена в средствах, но никогда не жалуется на судьбу и находит своe счастье в работе. Они всегда бедны, но счастливы. Неожиданно на них сваливается огромное богатство, которое влечeт за собой большие перемены в их жизни.
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
5.5 IMDb
- ОБРежиссёр
Оливье
Барру
- Актёр
Жан-Поль
Рув
- Актриса
Изабель
Нанти
- КНАктриса
Клер
Надо
- ТФАктёр
Тео
Фернандез
- Актриса
Сара
Штерн
- ПЛАктёр
Пьер
Лоттен
- ФБАктриса
Фадила
Белкебла
- ДКАктёр
Дэвид
Камменос
- СУАктёр
Сами
Уталбали
- КТАктриса
Карина
Теста
- ФМСценарист
Филипп
Мешлен
- ШЛСценарист
Шанталь
Лоби
- ОБСценарист
Оливье
Барру
- Продюсер
Ришар
Гранпьер
- АПродюсер
Артур
- ФДПродюсер
Фредерик
Донекуан
- Актёр дубляжа
Сергей
Бурунов
- МБАктриса дубляжа
Марина
Бакина
- НГАктриса дубляжа
Наталья
Гурзо
- ИДАктёр дубляжа
Иван
Дахненко
- Актриса дубляжа
Лина
Иванова
- АСОператор
Арно
Стефани
- МРКомпозитор
Мартин
Раппено