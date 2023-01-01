10 причин моей ненависти (фильм, 1999) смотреть онлайн
9.31999, 10 Things I Hate About You
Драмы, Мелодрамы93 мин18+
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Сюжет
Строгий отец поставил условие: Бьянка пойдет на свидание, если ее сестра Кэт тоже согласится встретиться с парнем. Но Кэт — синий чулок и отчаянная мужененавистница. Бьянка пытается найти для сестры такого же зануду, как она.
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Информация
Рейтинг
7.8 КиноПоиск
7.3 IMDb
- ДДРежиссёр
Джил
Джангер
- Актёр
Хит
Леджер
- Актриса
Джулия
Стайлз
- Актёр
Джозеф
Гордон-Левитт
- ЛОАктриса
Лариса
Олейник
- ДКАктёр
Дэвид
Крамхолц
- ЭКАктёр
Эндрю
Кигэн
- СМАктриса
Сьюзэн
Мэй Прэтт
- Актриса
Гэбриэл
Юнион
- Актёр
Ларри
Миллер
- Актёр
Дэрил
Митчелл
- КМСценарист
Карен
МакКулла
- КССценарист
Кирстен
Смит
- УШСценарист
Уильям
Шекспир
- ДЧПродюсер
Джеффри
Чернов
- ЭЛПродюсер
Эндрю
Лазар
- ГВХудожник
Гилберт
Вонг
- ЧГХудожник
Чарльз
Грэффео
- ОНМонтажёр
О.
Николас Браун
- Оператор
Ма�рк
Ирвин
- РГКомпозитор
Ричард
Гиббс