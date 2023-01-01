10 причин моей ненависти
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10 причин моей ненависти

10 причин моей ненависти (фильм, 1999) смотреть онлайн

9.31999, 10 Things I Hate About You
Драмы, Мелодрамы93 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Строгий отец поставил условие: Бьянка пойдет на свидание, если ее сестра Кэт тоже согласится встретиться с парнем. Но Кэт — синий чулок и отчаянная мужененавистница. Бьянка пытается найти для сестры такого же зануду, как она.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD, SD
Жанры
Комедии, Драмы, Мелодрамы

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «10 причин моей ненависти»

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