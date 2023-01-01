10 причин моей ненависти (фильм, 1999) смотреть онлайн

Сюжет

Строгий отец поставил условие: Бьянка пойдет на свидание, если ее сестра Кэт тоже согласится встретиться с парнем. Но Кэт — синий чулок и отчаянная мужененавистница. Бьянка пытается найти для сестры такого же зануду, как она.



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