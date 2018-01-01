WinkФильмы007: Координаты «Скайфолл»Актёры и съёмочная группа фильма «007: Координаты «Скайфолл»»
Режиссёры
Актёры
АктёрJames Bond
Дэниэл КрэйгDaniel Craig
АктёрSilva
Хавьер БардемJavier Bardem
АктрисаM
Джуди ДенчJudi Dench
АктёрGareth Mallory
Рэйф ФайнсRalph Fiennes
АктрисаEve
Наоми ХаррисNaomie Harris
АктёрQ
Бен УишоуBen Whishaw
АктёрKincade
Альберт ФинниAlbert Finney
АктрисаSévérine (в титрах: Bérénice Lim Marlohe)
Беренис МарлоBérénice Marlohe
АктрисаClair Dowar MP
Хелен МаккрориHelen McCrory
АктёрPatrice