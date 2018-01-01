Wink
Фильмы
007: Координаты «Скайфолл»
Актёры и съёмочная группа фильма «007: Координаты «Скайфолл»»

Актёры и съёмочная группа фильма «007: Координаты «Скайфолл»»

Режиссёры

Сэм Мендес

Сэм Мендес

Sam Mendes
Режиссёр

Актёры

Дэниэл Крэйг

Дэниэл Крэйг

Daniel Craig
АктёрJames Bond
Хавьер Бардем

Хавьер Бардем

Javier Bardem
АктёрSilva
Джуди Денч

Джуди Денч

Judi Dench
АктрисаM
Рэйф Файнс

Рэйф Файнс

Ralph Fiennes
АктёрGareth Mallory
Наоми Харрис

Наоми Харрис

Naomie Harris
АктрисаEve
Бен Уишоу

Бен Уишоу

Ben Whishaw
АктёрQ
Альберт Финни

Альберт Финни

Albert Finney
АктёрKincade
Беренис Марло

Беренис Марло

Bérénice Marlohe
АктрисаSévérine (в титрах: Bérénice Lim Marlohe)
Хелен Маккрори

Хелен Маккрори

Helen McCrory
АктрисаClair Dowar MP
Ола Рапас

Ола Рапас

Ola Rapace
АктёрPatrice

Сценаристы

Нил Пёрвис

Нил Пёрвис

Neal Purvis
Сценарист
Роберт Уэйд

Роберт Уэйд

Robert Wade
Сценарист
Джон Логан

Джон Логан

John Logan
Сценарист
Ян Флеминг

Ян Флеминг

Ian Fleming
Сценарист

Продюсеры

Барбара Брокколи

Барбара Брокколи

Barbara Broccoli
Продюсер
Майкл Дж. Уилсон

Майкл Дж. Уилсон

Michael G. Wilson
Продюсер
Каллум МакДугалл

Каллум МакДугалл

Callum McDougall
Продюсер

Актёры дубляжа

Валерий Соловьев

Валерий Соловьев

Актёр дубляжа
Олег Чернов

Олег Чернов

Актёр дубляжа
Мария Кузнецова

Мария Кузнецова

Актриса дубляжа
Анатолий Петров

Анатолий Петров

Актёр дубляжа
Наталия Тарыничева

Наталия Тарыничева

Актриса дубляжа

Художники

Дин Клегг

Дин Клегг

Dean Clegg
Художник
Марк Харрис

Марк Харрис

Mark Harris
Художник
Пол Инглис

Пол Инглис

Paul Inglis
Художник
Крис Лоу

Крис Лоу

Chris Lowe
Художник
Яни Темиме

Яни Темиме

Jany Temime
Художница
Тимоти Эверест

Тимоти Эверест

Timothy Everest
Художник
Анна Пиннок

Анна Пиннок

Anna Pinnock
Художница

Монтажёры

Стюарт Бейрд

Стюарт Бейрд

Stuart Baird
Монтажёр

Операторы

Роджер Дикинс

Роджер Дикинс

Roger Deakins
Оператор

Композиторы

Томас Ньюман

Томас Ньюман

Thomas Newman
Композитор