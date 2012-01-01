007: Координаты «Скайфолл» (фильм, 2012) смотреть онлайн
8.92012, Skyfall
Боевик, Триллер137 мин18+
О фильме
Лояльность Бонда своей начальнице М под угрозой со стороны ее прошлого, которое внезапно даст о себе знать. MI6 подвергается нападению, и агент 007 должен ликвидировать угрозу, несмотря на цену, которую придется заплатить.
СтранаСША, Великобритания
ЖанрБоевик, Приключения, Триллер
КачествоSD
Время137 мин / 02:17
Рейтинг
7.4 КиноПоиск
7.8 IMDb
- СМРежиссёр
Сэм
Мендес
- Актёр
Дэниэл
Крэйг
- Актёр
Хавьер
Бардем
- Актриса
Джуди
Денч
- Актёр
Рэйф
Файнс
- Актриса
Наоми
Харрис
- Актёр
Бен
Уишоу
- АФАктёр
Альберт
Финни
- БМАктриса
Беренис
Марло
- Актриса
Хелен
Маккрори
- ОРАктёр
Ола
Рапас
- НПСценарист
Нил
Пёрвис
- РУСценарист
Роберт
Уэйд
- ДЛСценарист
Джон
Логан
- ЯФСценарист
Ян
Флеминг
- Продюсер
Барбара
Брокколи
- МДПродюсер
Майкл
Дж. Уилсон
- Продюсер
Каллум
МакДугалл
- Актёр дубляжа
Валерий
Соловьев
- ОЧАктёр дубляжа
Олег
Чернов
- МКАктриса дубляжа
Мария
Кузнецова
- АПАктёр дубляжа
Анатолий
Петров
- НТАктриса дубляжа
Наталия
Тарыничева
- ДКХудожник
Дин
Клегг
- МХХудожник
Марк
Харрис
- ПИХудожник
Пол
Инглис
- КЛХудожник
Крис
Лоу
- ЯТХудожница
Яни
Темиме
- ТЭХудожник
Тимоти
Эверест
- АПХудожница
Анна
Пиннок
- СБМонтажёр
Стюарт
Бейрд
- РДОператор
Роджер
Дикинс
- ТНКомпозитор
Томас
Ньюман