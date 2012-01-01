007: Координаты «Скайфолл»
Wink
Фильмы
007: Координаты «Скайфолл»

007: Координаты «Скайфолл» (фильм, 2012) смотреть онлайн

8.92012, Skyfall
Боевик, Триллер137 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Лояльность Бонда своей начальнице М под угрозой со стороны ее прошлого, которое внезапно даст о себе знать. MI6 подвергается нападению, и агент 007 должен ликвидировать угрозу, несмотря на цену, которую придется заплатить.

007: Координаты «Скайфолл» смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
США, Великобритания
Жанр
Боевик, Приключения, Триллер
Качество
SD
Время
137 мин / 02:17

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
7.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «007: Координаты «Скайфолл»»