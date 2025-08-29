Звездный путь: Странные новые миры (сериал, 2022) сезон 3 серия 8 смотреть онлайн

Кристофер Пайк приходит на помощь членам экипажа «Энтерпрайза», попавшим в плен к инопланетной расе ящеров. Как это повлияет на всю экспедицию, вы узнаете из продолжения проекта «Звездный путь: Странные новые миры». Смотрите 3 сезон сериала «Звездный путь: Странные новые миры» в подписке Amediateka на Wink.



Третий сезон космооперы об исследователях космоса начинается там же, где закончился предыдущий. Капитану Пайку нужно сделать выбор между моральным долгом спасти свою команду, находящуюся в плену жестокой расы горнов, и приказом отступать. Пайк не может бросить друзей в беде и рискует всем ради них. Пережитое не проходит бесследно, однако это не значит, что у команды «Энтерпрайза» не будет новых приключений. Она встретится с космическими зомби, расследует виртуальное убийство, будет разбираться в своих непростых отношениях и не только.



Смешные, страшные и трогательные истории ждут


