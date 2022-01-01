Звездный путь: Странные новые миры. Сезон 3. Серия 5
Wink
Сериалы
Звездный путь: Странные новые миры
3-й сезон
5-я серия
8.72022, Star Trek: Strange New Worlds
Фантастика, Боевик18+
Приквел сериала «Звездный путь» о приключениях первого экипажа легендарного космического корабля «Энтерпрайз»
Серия в подписке «AMEDIATEKA»

Звездный путь: Странные новые миры (сериал, 2022) сезон 3 серия 5 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон

О сериале

Кристофер Пайк приходит на помощь членам экипажа «Энтерпрайза», попавшим в плен к инопланетной расе ящеров. Как это повлияет на всю экспедицию, вы узнаете из продолжения проекта «Звездный путь: Странные новые миры». Смотрите 3 сезон сериала «Звездный путь: Странные новые миры» в подписке Amediateka на Wink.

Третий сезон космооперы об исследователях космоса начинается там же, где закончился предыдущий. Капитану Пайку нужно сделать выбор между моральным долгом спасти свою команду, находящуюся в плену жестокой расы горнов, и приказом отступать. Пайк не может бросить друзей в беде и рискует всем ради них. Пережитое не проходит бесследно, однако это не значит, что у команды «Энтерпрайза» не будет новых приключений. Она встретится с космическими зомби, расследует виртуальное убийство, будет разбираться в своих непростых отношениях и не только.

Смешные, страшные и трогательные истории ждут — смотрите 3 сезон сериала «Звездный путь: Странные новые миры» в подписке Amediateka на Wink.

Сериал Звездный путь: Странные новые миры 3 сезон 5 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
США
Жанр
Фантастика, Боевик, Приключения
Качество
Full HD
Время
52 мин / 00:52

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
8.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Звездный путь: Странные новые миры»