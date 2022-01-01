Звездный путь: Странные новые миры (сериал, 2022) сезон 3 серия 7 смотреть онлайн
- 18+46 мин
Звездный путь: Странные новые миры
Сезон 3 Серия 1
- 18+48 мин
Звездный путь: Странные новые миры
Сезон 3 Серия 2
- 18+49 мин
Звездный путь: Странные новые миры
Сезон 3 Серия 3
- 18+46 мин
Звездный путь: Странные новые миры
Сезон 3 Серия 4
- 18+53 мин
Звездный путь: Странные новые миры
Сезон 3 Серия 5
- 18+48 мин
Звездный путь: Странные новые миры
Сезон 3 Серия 6
- 18+39 мин
Звездный путь: Странные новые миры
Сезон 3 Серия 7
О сериале
Кристофер Пайк приходит на помощь членам экипажа «Энтерпрайза», попавшим в плен к инопланетной расе ящеров. Как это повлияет на всю экспедицию, вы узнаете из продолжения проекта «Звездный путь: Странные новые миры». Смотрите 3 сезон сериала «Звездный путь: Странные новые миры» в подписке Amediateka на Wink.
Третий сезон космооперы об исследователях космоса начинается там же, где закончился предыдущий. Капитану Пайку нужно сделать выбор между моральным долгом спасти свою команду, находящуюся в плену жестокой расы горнов, и приказом отступать. Пайк не может бросить друзей в беде и рискует всем ради них. Пережитое не проходит бесследно, однако это не значит, что у команды «Энтерпрайза» не будет новых приключений. Она встретится с космическими зомби, расследует виртуальное убийство, будет разбираться в своих непростых отношениях и не только.
Смешные, страшные и трогательные истории ждут — смотрите 3 сезон сериала «Звездный путь: Странные новые миры» в подписке Amediateka на Wink.
Сериал Звездный путь: Странные новые миры 3 сезон 7 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
СтранаСША
ЖанрФантастика, Боевик, Приключения
КачествоFull HD
Время38 мин / 00:38
Рейтинг
- КФРежиссёр
Крис
Фишер
- АРРежиссёр
Аманда
Роу
- ЭАРежиссёр
Энди
Армаганян
- Актёр
Энсон
Маунт
- ИПАктёр
Итан
Пек
- КЧАктриса
Кристина
Чонг
- МНАктриса
Мелисса
Навия
- Актриса
Ребекка
Ромейн
- ДБАктриса
Джесс
Буш
- СРАктриса
Селия
Роуз Гудинг
- БОАктёр
Бабс
Олусанмокун
- АКАктриса
Алекс
Кэпп Хорнер
- ДДАктёр
Дэн
Джиннотт
- ДРСценарист
Джин
Родденберри
- БВСценарист
Билл
Волкофф
- АКСценарист
Акела
Купер
- КФПродюсер
Крис
Фишер
- ПГПродюсер
Пол
Гэдд
- Продюсер
Алекс
Куртцман
- ДППродюсер
Дави
Перес
- ДЛХудожник
Джонатан
Ли
- УБХудожник
Уильям
Бадж
- ГКОператор
Глен
Кинэн
- ЙАОператор
Йен
Андерсон
- КХКомпозитор
Кэй
Хэнли