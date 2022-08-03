Пандемия 2020 года обернулась кризисом для многих. Попала под удар и беззаботная инстаграмщица Илона, привыкшая к люксу и роскоши. Сможет ли она начать новую жизнь без спонсорской поддержки, мажорных друзей и всего того, что теперь девушке не по средствам? К чему приведет выход из зоны комфорта?

