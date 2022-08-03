Зона дискомфорта. Серия 2
Wink
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Зона дискомфорта
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2-я серия

Зона дискомфорта (сериал, 2020) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

6.72020, Зона дискомфорта. Серия 2
Комедия18+
Серия в подписке «START»

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Пандемия 2020 года обернулась кризисом для многих. Попала под удар и беззаботная инстаграмщица Илона, привыкшая к люксу и роскоши. Сможет ли она начать новую жизнь без спонсорской поддержки, мажорных друзей и всего того, что теперь девушке не по средствам? К чему приведет выход из зоны комфорта?

Страна
Россия
Жанр
Комедия
Качество
SD
Время
12 мин / 00:12

Рейтинг

5.0 КиноПоиск