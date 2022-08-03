WinkСериалыЗона дискомфорта1-й сезон2-я серия
Зона дискомфорта (сериал, 2020) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн
6.72020, Зона дискомфорта. Серия 2
Комедия18+
Серия в подписке «START»
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О сериале
Пандемия 2020 года обернулась кризисом для многих. Попала под удар и беззаботная инстаграмщица Илона, привыкшая к люксу и роскоши. Сможет ли она начать новую жизнь без спонсорской поддержки, мажорных друзей и всего того, что теперь девушке не по средствам? К чему приведет выход из зоны комфорта?
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