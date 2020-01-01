Зона дискомфорта. Серия 5
Wink
Сериалы
Зона дискомфорта
1-й сезон
5-я серия

Зона дискомфорта (сериал, 2020) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

6.92020, Зона дискомфорта. Серия 5
Комедия18+
Серия в подписке «START»

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Пандемия 2020 года обернулась кризисом для многих. Попала под удар и беззаботная инстаграмщица Илона, привыкшая к люксу и роскоши. Сможет ли она начать новую жизнь без спонсорской поддержки, мажорных друзей и всего того, что теперь девушке не по средствам? К чему приведет выход из зоны комфорта?

Сериал Зона дискомфорта 1 сезон 5 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Комедия
Качество
SD
Время
11 мин / 00:11

Рейтинг

4.8 КиноПоиск