Зона дискомфорта (сериал, 2020) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

Пандемия 2020 года обернулась кризисом для многих. Попала под удар и беззаботная инстаграмщица Илона, привыкшая к люксу и роскоши. Сможет ли она начать новую жизнь без спонсорской поддержки, мажорных друзей и всего того, что теперь девушке не по средствам? К чему приведет выход из зоны комфорта?



