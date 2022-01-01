Зомби-детектив. Сезон 1. Серия 2
Wink
Сериалы
Зомби-детектив
1-й сезон
2-я серия
9.02022, Zombie detective
Детективы, Комедии16+

Зомби-детектив (сериал, 2022) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Ким Му-eн уже два года зомби и не помнит ничего, что с ним было до этого. Живя в деревне, он подражал людям, чтобы скрывать свою сущность. Теперь Му-eн переехал в город, где открыл детективное агентство и взял на полставки бывшую тележурналистку.

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Информация

Страна
Южная Корея
Качество
Full HD
Жанры
Комедии, Фэнтези, Детективы

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
7.3 IMDb