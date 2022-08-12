Зомби-детектив. Сезон 1. Серия 11
Wink
Сериалы
Зомби-детектив
1-й сезон
11-я серия
9.02020, Zombie detective
Детектив, Комедия16+

Зомби-детектив (сериал, 2020) сезон 1 серия 11 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Ким Му-eн уже два года зомби и не помнит ничего, что с ним было до этого. Живя в деревне, он подражал людям, чтобы скрывать свою сущность. Теперь Му-eн переехал в город, где открыл детективное агентство и взял на полставки бывшую тележурналистку.

Страна
Южная Корея
Жанр
Комедия, Фэнтези, Детектив
Качество
Full HD
Время
63 мин / 01:03

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
7.3 IMDb