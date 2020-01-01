Зомби-детектив (сериал, 2020) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн бесплатно

WinkСериалыЗомби-детектив1-й сезон4-я серия
9.02020, Zombie detective
Детектив, Комедия16+
Сезоны и серии
- 16+59 мин
Зомби-детектив
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 16+62 мин
Зомби-детектив
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 16+65 мин
Зомби-детектив
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 16+61 мин
Зомби-детектив
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 16+58 мин
Зомби-детектив
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 16+60 мин
Зомби-детектив
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 16+62 мин
Зомби-детектив
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 16+63 мин
Зомби-детектив
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 16+61 мин
Зомби-детектив
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 16+63 мин
Зомби-детектив
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 16+64 мин
Зомби-детектив
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 16+68 мин
Зомби-детектив
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
О сериале
Ким Му-eн уже два года зомби и не помнит ничего, что с ним было до этого. Живя в деревне, он подражал людям, чтобы скрывать свою сущность. Теперь Му-eн переехал в город, где открыл детективное агентство и взял на полставки бывшую тележурналистку.
