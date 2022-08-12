Зомби-детектив (сериал, 2020) смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 16+59 мин
Зомби-детектив
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 16+62 мин
Зомби-детектив
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 16+65 мин
Зомби-детектив
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 16+61 мин
Зомби-детектив
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 16+58 мин
Зомби-детектив
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 16+60 мин
Зомби-детектив
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 16+62 мин
Зомби-детектив
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 16+63 мин
Зомби-детектив
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 16+61 мин
Зомби-детектив
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 16+63 мин
Зомби-детектив
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 16+64 мин
Зомби-детектив
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 16+68 мин
Зомби-детектив
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
О сериале
Фантастическая история о восставшем мертвеце, который решил помогать живым. «Зомби-детектив» — дорама, от которой мурашки по коже!
В один далеко не прекрасный день Му-ен просыпается — а точнее, восстает из земли — в окружении токсичных отходов и обнаруживает, что стал зомби. При этом он ничего не помнит о своей предыдущей жизни и не может восстановить свою личность, воспоминания и привычки. Герой решает вернуться к жизни среди людей в своем новом виде восставшего мертвеца. Два года Му-ен учится имитировать жизненные процессы, наблюдая за людьми и перенимая их повадки. Он учится говорить, ходить и скрывать свою истинную сущность, принимая личность убитого частного детектива. Открыв детективное агентство, он стремится раскрыть тайну своей собственной смерти и воссоздать прошлое, а заодно помочь обратившимся к нему клиентам. К нему присоединяется Гон Сон-чжи, в прошлом журналистка с высокими амбициями, а ныне безработная девица, которая становится его помощницей. Вместе они расследуют преступления, сталкиваясь с опасностями и раскрывая секреты, связанные с появлением зомби.
Интересно узнать, откуда появились зомби и кто убил главного Му-ена? Тогда смотрите дораму «Зомби-детектив» (2020) на Wink.