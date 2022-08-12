Зомби-детектив (сериал, 2020) смотреть онлайн

Фантастическая история о восставшем мертвеце, который решил помогать живым. «Зомби-детектив» — дорама, от которой мурашки по коже!



В один далеко не прекрасный день Му-ен просыпается — а точнее, восстает из земли — в окружении токсичных отходов и обнаруживает, что стал зомби. При этом он ничего не помнит о своей предыдущей жизни и не может восстановить свою личность, воспоминания и привычки. Герой решает вернуться к жизни среди людей в своем новом виде восставшего мертвеца. Два года Му-ен учится имитировать жизненные процессы, наблюдая за людьми и перенимая их повадки. Он учится говорить, ходить и скрывать свою истинную сущность, принимая личность убитого частного детектива. Открыв детективное агентство, он стремится раскрыть тайну своей собственной смерти и воссоздать прошлое, а заодно помочь обратившимся к нему клиентам. К нему присоединяется Гон Сон-чжи, в прошлом журналистка с высокими амбициями, а ныне безработная девица, которая становится его помощницей. Вместе они расследуют преступления, сталкиваясь с опасностями и раскрывая секреты, связанные с появлением зомби.



Интересно узнать, откуда появились зомби и кто убил главного Му-ена? Тогда смотрите дораму «Зомби-детектив» (2020) на Wink.

