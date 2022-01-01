Золотой час (сериал, 2022) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн бесплатно

Полицейский триллер из Нидерландов об экстренном расследовании теракта, в котором может быть замешан друг детства одного из детективов. «Золотым часом» называется время сразу после произошедшего теракта, когда опасность максимальна, а паника в обществе зашкаливает. Детектив Мардик, сотрудник нидерландской полиции родом из Афганистана, ведет тихую жизнь с женой и ребенком, находясь при этом под постоянным надзором со стороны Джоэль, работающей в Службе общей разведки. Она не доверяет ему с тех пор, как обнаружила жуткие факты из его прошлой жизни. Однажды Мардик получает сообщения от друга детства Файсала — тот внезапно приехал в Нидерланды с неизвестной целью. На следующий день в стране происходит крупный теракт, в котором Мардик подозревает Файсала, но Джоэль уверена, что к преступлению причастен сам детектив.



