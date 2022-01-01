Золотой час (сериал, 2022) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн бесплатно
Полицейский триллер из Нидерландов об экстренном расследовании теракта, в котором может быть замешан друг детства одного из детективов. «Золотым часом» называется время сразу после произошедшего теракта, когда опасность максимальна, а паника в обществе зашкаливает. Детектив Мардик, сотрудник нидерландской полиции родом из Афганистана, ведет тихую жизнь с женой и ребенком, находясь при этом под постоянным надзором со стороны Джоэль, работающей в Службе общей разведки. Она не доверяет ему с тех пор, как обнаружила жуткие факты из его прошлой жизни. Однажды Мардик получает сообщения от друга детства Файсала — тот внезапно приехал в Нидерланды с неизвестной целью. На следующий день в стране происходит крупный теракт, в котором Мардик подозревает Файсала, но Джоэль уверена, что к преступлению причастен сам детектив.
СтранаНидерланды
ЖанрКриминал, Драма, Триллер
КачествоFull HD
Время49 мин / 00:49
Рейтинг
- ББРежиссёр
Бобо
Боерманс
- НДАктёр
Насрдин
Дхар
- ЭПАктриса
Эллен
Паррен
- НМАктёр
Набил
Маллат
- АШАктёр
Аббас
Ширафкан
- ЯдАктёр
Янник
де Ваал
- ТвАктриса
Тамар
ван ден Доп
- СВАктриса
Софи
Вельдхёйзен
- МЭАктёр
Марко
Эрадус
- МААктёр
Мохаммед
Азай
- МвАктёр
Маттео
ван дер Грейн
- МБПродюсер
Марни
Блок
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поляновский
- ПЩАктриса дубляжа
Полина
Щербакова
- ДНАктёр дубляжа
Денис
Некрасов
- ДЭАктёр дубляжа
Даниил
Эльдаров
- ЕРАктёр дубляжа
Евгений
Рубцов
- ФЛХудожник
Флориан
Легтерс