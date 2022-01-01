Золотой час (сериал, 2022) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

Золотой час. Сезон 1. Серия 1
8.32022, Het gouden uur
Триллер, Драма18+

Полицейский триллер из Нидерландов об экстренном расследовании теракта, в котором может быть замешан друг детства одного из детективов. «Золотым часом» называется время сразу после произошедшего теракта, когда опасность максимальна, а паника в обществе зашкаливает. Детектив Мардик, сотрудник нидерландской полиции родом из Афганистана, ведет тихую жизнь с женой и ребенком, находясь при этом под постоянным надзором со стороны Джоэль, работающей в Службе общей разведки. Она не доверяет ему с тех пор, как обнаружила жуткие факты из его прошлой жизни. Однажды Мардик получает сообщения от друга детства Файсала — тот внезапно приехал в Нидерланды с неизвестной целью. На следующий день в стране происходит крупный теракт, в котором Мардик подозревает Файсала, но Джоэль уверена, что к преступлению причастен сам детектив.

Страна
Нидерланды
Жанр
Криминал, Драма, Триллер
Качество
Full HD
Время
46 мин / 00:46

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
7.3 IMDb

