Красавица медсестра Алина вынуждена бежать из родного города после череды ужасных и трагических событий. В Москве Алина работает сиделкой у пострадавшего в аварии молодого миллионера и оказывается полностью в его власти. Но это ли настоящая любовь? Вскоре Алина снова остается одна. Спасаясь от преследователя, который не остановится, пока не найдет ее, Алина полностью меняет свою жизнь, но за внешним благополучием и фасадами красивых домов скрываются тайны, которые лучше никому не знать.

