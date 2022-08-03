Золотая клетка (2013) (сериал, 2013) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно
9.32013, Серия 1
Драма, Мелодрама18+
Сезоны и серии
О сериале
Красавица медсестра Алина вынуждена бежать из родного города после череды ужасных и трагических событий. В Москве Алина работает сиделкой у пострадавшего в аварии молодого миллионера и оказывается полностью в его власти. Но это ли настоящая любовь? Вскоре Алина снова остается одна. Спасаясь от преследователя, который не остановится, пока не найдет ее, Алина полностью меняет свою жизнь, но за внешним благополучием и фасадами красивых домов скрываются тайны, которые лучше никому не знать.
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
7.3 IMDb
- СКРежиссёр
Сергей
Кешишев
- Актриса
Ирина
Антоненко
- ДИАктёр
Дмитрий
Исаев
- Актёр
Станислав
Бондаренко
- АСАктёр
Алексей
Суренский
- ЮЯАктриса
Юлия
Яблонская
- НКАктриса
Нина
Курпякова
- ЕКАктёр
Евгений
Кушпель
- ЮПАктёр
Юрий
Пронин
- ЕКАктриса
Евгения
Каверау
- СПАктёр
Сергей
Походаев
- ТПСценарист
Татьяна
Палей
- ИНПродюсер
Илья
Неретин
- АКПродюсер
Александр
Кушаев
- СКПродюсер
Сергей
Кешишев
- ЕГПродюсер
Евгений
Головин
- АОМонтажёр
Армен
Оганян
- ЕСОператор
Егор
Суровцев
- АГКомпозитор
Артур
Гладков