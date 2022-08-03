Серия 1
Wink
Сериалы
Золотая клетка (2013)
Золотая клетка
Серия 1

Золотая клетка (2013) (сериал, 2013) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

9.32013, Серия 1
Драма, Мелодрама18+

Сезоны и серии

Золотая клетка

О сериале

Красавица медсестра Алина вынуждена бежать из родного города после череды ужасных и трагических событий. В Москве Алина работает сиделкой у пострадавшего в аварии молодого миллионера и оказывается полностью в его власти. Но это ли настоящая любовь? Вскоре Алина снова остается одна. Спасаясь от преследователя, который не остановится, пока не найдет ее, Алина полностью меняет свою жизнь, но за внешним благополучием и фасадами красивых домов скрываются тайны, которые лучше никому не знать.

Страна
Россия
Жанр
Драма, Мелодрама
Время
91 мин / 01:31

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Золотая клетка (2013)»