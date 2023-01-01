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Золотая клетка (2013)
Актёры и съёмочная группа сериала «Золотая клетка (2013)»

Актёры и съёмочная группа сериала «Золотая клетка (2013)»

Режиссёры

Сергей Кешишев

Сергей Кешишев

Режиссёр

Актёры

Ирина Антоненко

Ирина Антоненко

АктрисаАлина Дмитриенко
Дмитрий Исаев

Дмитрий Исаев

АктёрВладислав Юрьевич Загорский
Станислав Бондаренко

Станислав Бондаренко

АктёрФархад Касумов
Алексей Суренский

Алексей Суренский

АктёрРоман Шилов
Юлия Яблонская

Юлия Яблонская

АктрисаЗоя
Нина Курпякова

Нина Курпякова

АктрисаЕва
Евгений Кушпель

Евгений Кушпель

АктёрГерман Валентинович
Юрий Пронин

Юрий Пронин

АктёрОлег Михайлович Дмитриенко
Евгения Каверау

Евгения Каверау

АктрисаАлина в детстве
Сергей Походаев

Сергей Походаев

АктёрРома в детстве

Сценаристы

Татьяна Палей

Татьяна Палей

Сценарист

Продюсеры

Илья Неретин

Илья Неретин

Продюсер
Александр Кушаев

Александр Кушаев

Продюсер
Сергей Кешишев

Сергей Кешишев

Продюсер
Евгений Головин

Евгений Головин

Продюсер

Монтажёры

Армен Оганян

Армен Оганян

Монтажёр

Операторы

Егор Суровцев

Егор Суровцев

Оператор

Композиторы

Артур Гладков

Артур Гладков

Композитор