Змеиный полдень. Сезон 1. Серия 7
Wink
Сериалы
Змеиный полдень
1-й сезон
7-я серия
9.32024, Змеиный полдень. Сезон 1. Серия 7
Мелодрама16+
Серия в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»

Змеиный полдень (сериал, 2024) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

После развода Варя оставила в прошлом мечты о женском счастье, переехала в Москву и с головой погрузилась в работу и воспитание сына – трудного подростка Саши. Однако знакомство с красавцем-немцем все меняет: Варя приняла его предложение о замужестве и решилась переехать в Германию.

В надежде получить от бывшего мужа разрешение на вывоз ребенка Варя с Сашей отправились в родной город, с которым связано много тяжелых воспоминаний. Павел наотрез отказался подписать документы, поэтому Варе пришлось задержаться, чтобы уговорить его поменять решение. Вскоре падчерица Павла бесследно исчезла после прогулки с Сашей. Все подозрения упали на подростка. Чтобы доказать невиновность сына, Варе предстоит признаться в тайне, которую она так тщательно хранила 17 лет…

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама
Время
44 мин / 00:44

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа сериала «Змеиный полдень»