После развода Варя оставила в прошлом мечты о женском счастье, переехала в Москву и с головой погрузилась в работу и воспитание сына – трудного подростка Саши. Однако знакомство с красавцем-немцем все меняет: Варя приняла его предложение о замужестве и решилась переехать в Германию.



В надежде получить от бывшего мужа разрешение на вывоз ребенка Варя с Сашей отправились в родной город, с которым связано много тяжелых воспоминаний. Павел наотрез отказался подписать документы, поэтому Варе пришлось задержаться, чтобы уговорить его поменять решение. Вскоре падчерица Павла бесследно исчезла после прогулки с Сашей. Все подозрения упали на подростка. Чтобы доказать невиновность сына, Варе предстоит признаться в тайне, которую она так тщательно хранила 17 лет…

