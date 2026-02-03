Змеиный полдень (сериал, 2024) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 16+47 мин
Змеиный полдень
Сезон 1 Серия 1
- 16+49 мин
Змеиный полдень
Сезон 1 Серия 2
- 16+49 мин
Змеиный полдень
Сезон 1 Серия 3
- 16+50 мин
Змеиный полдень
Сезон 1 Серия 4
- 16+53 мин
Змеиный полдень
Сезон 1 Серия 5
- 16+46 мин
Змеиный полдень
Сезон 1 Серия 6
- 16+45 мин
Змеиный полдень
Сезон 1 Серия 7
- 16+51 мин
Змеиный полдень
Сезон 1 Серия 8
О сериале
После развода Варя оставила в прошлом мечты о женском счастье, переехала в Москву и с головой погрузилась в работу и воспитание сына – трудного подростка Саши. Однако знакомство с красавцем-немцем все меняет: Варя приняла его предложение о замужестве и решилась переехать в Германию.
В надежде получить от бывшего мужа разрешение на вывоз ребенка Варя с Сашей отправились в родной город, с которым связано много тяжелых воспоминаний. Павел наотрез отказался подписать документы, поэтому Варе пришлось задержаться, чтобы уговорить его поменять решение. Вскоре падчерица Павла бесследно исчезла после прогулки с Сашей. Все подозрения упали на подростка. Чтобы доказать невиновность сына, Варе предстоит признаться в тайне, которую она так тщательно хранила 17 лет…
Рейтинг
- ЕТРежиссёр
Евгений
Татаров
- АСАктриса
Анастасия
Сорокина
- РЯАктёр
Руслан
Ягудин
- Актриса
Афина
Лукиди
- АДАктёр
Александр
Дуда
- ВБАктриса
Виктория
Бычкова
- ЕРАктриса
Екатерина
Радченко
- РПАктёр
Роман
Пшиченко
- Актёр
Сергей
Иванюк
- ВШСценарист
Вера
Шер
- ВБПродюсер
Виктор
Будилов
- Продюсер
Ирина
Босова
- ТОПродюсер
Татьяна
Огородникова
- МХПродюсер
Марина
Хрипунова
- АГХудожница
Алевтина
Грунина
- ВЦКомпозитор
Валерий
Царьков