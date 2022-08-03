Журналист (1967) (сериал, 1967) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

Московский журналист Юрий Алябьев едет в небольшой промышленный городок, чтобы разобраться с потоком жалоб, присланных в издание некой Аникиной. Остановившись в еe доме на период «расследования», Алябьев знакомится с соседкой Шурой Окаeмовой. Привлечeнный красотой и умом Шуры, он влюбляется, но девушка отвергает его. Журналист возвращается в Москву, откуда вскоре отбывает в командировку в Европу. Впереди его ждут Женева и Париж, европейские дивы и глубокие разговоры. Поможет ли это забыть Шуру?

