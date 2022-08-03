WinkСериалыЖурналист (1967)1-й сезон2-я серия
Журналист (1967) (сериал, 1967) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно
9.01967, Журналист (1967). Серия 2
Драма18+
Сезоны и серии
О сериале
Московский журналист Юрий Алябьев едет в небольшой промышленный городок, чтобы разобраться с потоком жалоб, присланных в издание некой Аникиной. Остановившись в еe доме на период «расследования», Алябьев знакомится с соседкой Шурой Окаeмовой. Привлечeнный красотой и умом Шуры, он влюбляется, но девушка отвергает его. Журналист возвращается в Москву, откуда вскоре отбывает в командировку в Европу. Впереди его ждут Женева и Париж, европейские дивы и глубокие разговоры. Поможет ли это забыть Шуру?
Рейтинг
7.8 КиноПоиск
7.5 IMDb
- СГРежиссёр
Сергей
Герасимов
- ЮВАктёр
Юрий
Васильев
- Актриса
Галина
Польских
- Актёр
Сергей
Никоненко
- СБАктриса
Светлана
Балашова
- ЖБАктриса
Жанна
Болотова
- ИБАктриса
Инга
Будкевич
- ЮДАктёр
Юсуп
Даниялов
- НФАктриса
Надежда
Федосова
- СГАктёр
Сергей
Герасимов
- АЖАктриса
Анни
Жирардо
- СГСценарист
Сергей
Герасимов
- ЯСПродюсер
Яков
Светозаров
- АКПродюсер
Аркадий
Кушлянский
- ЛЖМонтажёр
Лидия
Жучкова
- ВРОператор
Владимир
Рапопорт
- ПЧКомпозитор
Павел
Чекалов