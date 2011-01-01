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Жизнь и приключения Мишки Япончика
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Жизнь и приключения Мишки Япончика (сериал, 2011) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

2011, Жизнь и приключения Мишки Япончика. Серия 5
Криминал18+

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О сериале

Мишка Япончик — коронованный вор и гроза всей Одессы начала ХХ века. Однако несмотря на воровскую жизнь, для простых людей Мишка был своего рода Робин Гудом. Он разработал свой «кодекс чести», согласно которому запрещалось воровать у бедных, врачей, артистов и юристов.

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Жанр
Криминал
Качество
SD
Время
51 мин / 00:51

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Жизнь и приключения Мишки Япончика»