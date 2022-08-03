Wink
Сериалы
Жизнь и приключения Мишки Япончика
1-й сезон
2-я серия

Жизнь и приключения Мишки Япончика (сериал, 2011) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

2011, Жизнь и приключения Мишки Япончика. Серия 2
Криминал18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Мишка Япончик — коронованный вор и гроза всей Одессы начала ХХ века. Однако несмотря на воровскую жизнь, для простых людей Мишка был своего рода Робин Гудом. Он разработал свой «кодекс чести», согласно которому запрещалось воровать у бедных, врачей, артистов и юристов.

Жанр
Криминал
Качество
SD
Время
51 мин / 00:51

Рейтинг

8.3 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Жизнь и приключения Мишки Япончика»