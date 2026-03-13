С виду дружная семья оказывается на грани краха под влиянием новой девушки сына и ее матери. Мелодрама «Жизнь без ошибок» — сериал о подлинной любви, которая помогает преодолеть все препятствия.



Учительница Вера стала негласным менеджером для сына Матвея и мужа Олега. На ней лежат домашние заботы, но Вера не жалуется: ее успокаивает мысль, что она кому-то нужна. Тем временем Олег работает бухгалтером и мечтает о повышении, которое ему не светит. Однажды Матвей решает познакомить родителей со своей девушкой Яной, но это заканчивается катастрофой: она оскорбляет Веру и Олега и настраивает парня против родителей. Слова Яны настолько задевают Олега, что он решается на аферу, в результате которой ему грозит арест.



Что теперь предпримет Вера, чья жизнь в одночасье оказалась разрушена, вы узнаете, когда будете смотреть «Жизнь без ошибок» онлайн на Wink.

