Жизнь без ошибок. Сезон 1. Серия 1
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Сериалы
Жизнь без ошибок
1-й сезон
1-я серия
8.72026, Жизнь без ошибок. Сезон 1. Серия 1
Мелодрама18+
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Жизнь без ошибок (сериал, 2026) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

С виду дружная семья оказывается на грани краха под влиянием новой девушки сына и ее матери. Мелодрама «Жизнь без ошибок» — сериал о подлинной любви, которая помогает преодолеть все препятствия.

Учительница Вера стала негласным менеджером для сына Матвея и мужа Олега. На ней лежат домашние заботы, но Вера не жалуется: ее успокаивает мысль, что она кому-то нужна. Тем временем Олег работает бухгалтером и мечтает о повышении, которое ему не светит. Однажды Матвей решает познакомить родителей со своей девушкой Яной, но это заканчивается катастрофой: она оскорбляет Веру и Олега и настраивает парня против родителей. Слова Яны настолько задевают Олега, что он решается на аферу, в результате которой ему грозит арест.

Что теперь предпримет Вера, чья жизнь в одночасье оказалась разрушена, вы узнаете, когда будете смотреть «Жизнь без ошибок» онлайн на Wink.

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама
Время
51 мин / 00:51

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