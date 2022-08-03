Жестокий Стамбул (сериал, 2019) сезон 1 серия 108 смотреть онлайн
Эта серия пока недоступна
О сериале
Семейная сага о двоюродных братьях, влюбленных в одну девушку, из Турции. Действие разворачивается в роскошном особняке на берегу Босфора, где живет богатый бизнесмен Агах Карачай, его красивая жена-предпринимательница Шениз и племянник Недим, прикованный к инвалидной коляске из-за полученной травмы. Агах относится к нему, как к родному сыну, и мечтает, чтобы у несчастного юноши сложилась личная жизнь. Он находит Недиму невесту из небогатой семьи и приглашает ее вместе с родственниками пожить в доме Карачаев. Как вдруг из Америки приезжает родной сын Агаха Дженк. Он влюбляется в невесту кузена и начинает добиваться ее расположения. К чему это приведет, можно узнать, если смотреть сериал «Жестокий Стамбул» (2019) онлайн на русском языке в сервисе Wink.
Рейтинг
- Режиссёр
Джевдет
Мерджан
- ШСРежиссёр
Шенол
Сонмез
- ГУРежиссёр
Гёкчен
Уста
- ФКАктёр
Фикрет
Кускан
- Актриса
Дениз
Угур
- Актёр
Озан
Долунай
- Актриса
Сера
Кутлубей
- МТАктриса
Мине
Тугай
- Актёр
Беркер
Гювен
- Актриса
Симай
Барлас
- Актриса
Бахар
Шахин
- ИНАктёр
Идрис
Неби Ташкан
- АСАктриса
Айшен
Сезерел
- Продюсер
Шюкрю
Авшар
- ДОХудожница
Джанан
Озкан
- АТХудожница
Айнур
Топалак
- НЭХудожница
Наз
Эрайда
- ВАОператор
Волькан
Аслан
- АЕКомпозитор
Алп
Ениэр