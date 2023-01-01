Биография

Бахар Шахин — турецкая актриса. Родилась в Анкаре 26 мая 1997 года. Параллельно учебе в школе Бахар посещала театральный кружок «Алтындаг» в родном городе. В 14 лет девушка с матерью переехала в Стамбул, где ее приметил продюсер, благодаря которому она смогла дебютировать на ТВ. Карьера Бахар Шахин началась с роли Муге в сериале «Это моя жизнь», после которого девушка была нарасхват и сыграла в проектах «Школьный патруль», «Мой спутник», «Без протокола» и других. Успех настиг ее после участия в турецкой драме «Жестокий Стамбул», ставшем хитом на родине.