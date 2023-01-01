Биография

Дениз Угур — актриса театра, кино, телевидения и озвучивания, сценарист. Дениз родилась в семье оперного певца Мете Угур и балерины Суны Угур. Будущая актриса окончила балетный и театральный факультеты Государственной консерватории Стамбульского университета в 1995 году. Уже в 1996 году играла одну из главных ролей во французской комедии вместе с Неврой Сересли. В 1997 году Дениз Угур получила награду «Самая многообещающая новая актриса» за роль в фильме Bir erkegin anatomisi. После длительного перерыва в кино и театре была номинирована на премию Afife Tiyatro Ödülleri в 2014 году за мюзикл Grumpy, а в 2015 году за спектакль Cuckoo Bird. Известна по ролям в таких проектах, как сериалы «Ты выйдешь за меня?», «Изумруд», «Госпожа горничная», «Отложенные жизни», «Назвала я её Фериха», «Отчаянные домохозяйки», «Сумасшедшая любовь», «Человеческая вина», «Жестокий Стамбул» и фильмы «Пусть это будет последний раз», «Упырь», «Глаза змеи 2».