Биография

Озан Долунай — турецкий актер. Родился в Анкаре 2 мая 1990 года. После окончания учебы в средней школе Энка и средней школе Кливленд-Хайтс Озан поступил в Университет Коч, получив специальность в области машиностроения. Во время учебы начал брать уроки актерского мастерства в Craft Acting Workshops и дебютировал на телевидении в сериале «Милые обманщицы». Озан Долунай продолжил свою карьеру на телевидении с ролью второго плана в сериале «Портящий игру». Получил международное признание благодаря роли в многосерийном фильме «Высшее общество», а позже был приглашен на главную роль в сериале «Школьный патруль». Он также стал еще более известен после своего участия в сериале «Жестокий Стамбул». Роль Дженка Карачая принесла Озану огромную популярность. Также известен по таким проектам, как «Очередь за нами», «И в печали и в радости», «Грань между нами».