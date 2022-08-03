Wink
Сериалы
Жестокий Стамбул
1-й сезон

Жестокий Стамбул 1 Сезон смотреть онлайн

9.12019, Zalim Istanbul 136 серий
Драма18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Влиятельный бизнесмен и владелец роскошного особняка в Стамбуле решает найти достойную супругу племяннику, прикованному к инвалидному креслу. Оставайтесь на Wink, чтобы смотреть онлайн 1 сезон сериала «Жестокий Стамбул» и узнать все подробности популярного турецкого телепроекта от создателей «Госпожи Фазилет и ее дочери»!

Племянник известного и влиятельного бизнесмена Агяха Карачая много лет назад попал в инвалидное кресло из-за несчастного случая. Его дядя считает, что несмотря на все сложности парню пора подыскать заботливую и достойную невесту. Молодая красавица из обыкновенной провинциальной семьи Джерен желает оказаться среди основных кандидаток на эту роль. Но погруженная в грезы о богатстве и роскоши девушка даже не догадывается, частью какой семьи ей придется стать в случае замужества.

Начинайте смотреть 1 сезон «Жестокого Стамбула» в хорошем качестве только на нашем онлайн-сервисе Wink!

Страна
Турция
Жанр
Драма

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
5.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Жестокий Стамбул»