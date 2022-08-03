Жестокий Стамбул 1 Сезон смотреть онлайн
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О сериале
Влиятельный бизнесмен и владелец роскошного особняка в Стамбуле решает найти достойную супругу племяннику, прикованному к инвалидному креслу. Оставайтесь на Wink, чтобы смотреть онлайн 1 сезон сериала «Жестокий Стамбул» и узнать все подробности популярного турецкого телепроекта от создателей «Госпожи Фазилет и ее дочери»!
Племянник известного и влиятельного бизнесмена Агяха Карачая много лет назад попал в инвалидное кресло из-за несчастного случая. Его дядя считает, что несмотря на все сложности парню пора подыскать заботливую и достойную невесту. Молодая красавица из обыкновенной провинциальной семьи Джерен желает оказаться среди основных кандидаток на эту роль. Но погруженная в грезы о богатстве и роскоши девушка даже не догадывается, частью какой семьи ей придется стать в случае замужества.
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Рейтинг
- Режиссёр
Джевдет
Мерджан
- ШСРежиссёр
Шенол
Сонмез
- ГУРежиссёр
Гёкчен
Уста
- ФКАктёр
Фикрет
Кускан
- Актриса
Дениз
Угур
- Актёр
Озан
Долунай
- Актриса
Сера
Кутлубей
- МТАктриса
Мине
Тугай
- Актёр
Беркер
Гювен
- Актриса
Симай
Барлас
- Актриса
Бахар
Шахин
- ИНАктёр
Идрис
Неби Ташкан
- АСАктриса
Айшен
Сезерел
- Продюсер
Шюкрю
Авшар
- ДОХудожница
Джанан
Озкан
- АТХудожница
Айнур
Топалак
- НЭХудожница
Наз
Эрайда
- ВАОператор
Волькан
Аслан
- АЕКомпозитор
Алп
Ениэр