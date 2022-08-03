Влиятельный бизнесмен и владелец роскошного особняка в Стамбуле решает найти достойную супругу племяннику, прикованному к инвалидному креслу. Оставайтесь на Wink, чтобы смотреть онлайн 1 сезон сериала «Жестокий Стамбул» и узнать все подробности популярного турецкого телепроекта от создателей «Госпожи Фазилет и ее дочери»!



Племянник известного и влиятельного бизнесмена Агяха Карачая много лет назад попал в инвалидное кресло из-за несчастного случая. Его дядя считает, что несмотря на все сложности парню пора подыскать заботливую и достойную невесту. Молодая красавица из обыкновенной провинциальной семьи Джерен желает оказаться среди основных кандидаток на эту роль. Но погруженная в грезы о богатстве и роскоши девушка даже не догадывается, частью какой семьи ей придется стать в случае замужества.



Начинайте смотреть 1 сезон «Жестокого Стамбула» в хорошем качестве только на нашем онлайн-сервисе Wink!

