Жестокая любовь: История Рут Эллис. Сезон 1. Серия 4
Wink
Сериалы
Жестокая любовь: История Рут Эллис
1-й сезон
4-я серия
8.82025, A Cruel Love: The Ruth Ellis Story
Драма, Криминал18+
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Жестокая любовь: История Рут Эллис (сериал, 2025) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Запутанное дело последней женщины в истории Великобритании, приговоренной к смертной казни. Драма «Жестокая любовь: История Рут Эллис» — сериал с Люси Болтон о скандальном суде, за котором следило все Соединенное Королевство.

Послевоенная Великобритания. Одинокая мать Рут Эллис пытается добиться славы в недружелюбном Лондоне. Вскоре она становится самым молодым менеджером ночного клуба и покоряет окружающих красотой и харизмой. Однако роман с обеспеченным гонщиком Дэвидом Блэйкли обернется для нее кошмаром. Измученная постоянными унижениями и жестокостью со стороны бойфренда, Рут сделает роковой выстрел, за который ей предстоит расплатиться тюремным заключением, а потом и жизнью. Разбирательство по делу об убийстве Блэйкли окажется поворотным в судебной системе Великобритании, но ради этого будет сломана не одна судьба.

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Страна
Великобритания
Жанр
Криминал, Драма
Качество
Full HD
Время
45 мин / 00:45

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
7.0 IMDb