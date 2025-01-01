Жестокая любовь: История Рут Эллис (сериал, 2025) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Запутанное дело последней женщины в истории Великобритании, приговоренной к смертной казни. Драма «Жестокая любовь: История Рут Эллис» — сериал с Люси Болтон о скандальном суде, за котором следило все Соединенное Королевство.



Послевоенная Великобритания. Одинокая мать Рут Эллис пытается добиться славы в недружелюбном Лондоне. Вскоре она становится самым молодым менеджером ночного клуба и покоряет окружающих красотой и харизмой. Однако роман с обеспеченным гонщиком Дэвидом Блэйкли обернется для нее кошмаром. Измученная постоянными унижениями и жестокостью со стороны бойфренда, Рут сделает роковой выстрел, за который ей предстоит расплатиться тюремным заключением, а потом и жизнью. Разбирательство по делу об убийстве Блэйкли окажется поворотным в судебной системе Великобритании, но ради этого будет сломана не одна судьба.



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